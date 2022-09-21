Demet Akalın'ın güzellik yarışması yorumuna Neşe Erberk'ten olay cevap! Kızı Miss Turkey 2022'de üçüncü olmuştu: "Hira'yı ayıp olmasın diye..."

"SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM"

"'Erberk' soyadını kullanmak Selin'in kendi tercihi. Bu durum gurur verici değil mi? Yazmasaydı 'meğerse Neşe Erbek'in kızıymış saklamış' diyecekler. Benim kızım hiçbir şey saklamadan kendini ifade etti. Jüriyi etkilemiş olsaydım birincilik tacını takardı. Dürüstçe söyleyeyim ben kızımı 1. görmek istiyordum. Sonuçtan memnun değilim ama saygı duyuyorum tabii ki. 3 kişinin temsil etme hakkı vardı. Bu üçü seçildi. Dün akşam sadece kızıma sarılma fırsatım oldu. Hemen elimden aldılar. 'Birkaç gün kızınıza ulaşamayacaksınız' dediler. Eve döndüğünde gerçek duygularını öğreneceğim. Kızımı 1. görmek isterdim ama Selin hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. O mutlu ise ben de mutluyum." dedi."