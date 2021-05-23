Vav TV İzle

Demet Akalın'ın dudakları olay oldu! O ağzını açmadı "dudaklarına ne yaptın sen?" yorumları havada uçuştu...

Demet Akalın'ın dudakları olay oldu! O ağzını açmadı, "dudaklarına ne yaptın sen?" yorumları havada uçuştu... Sosyal medyayı aktif kullanan popçu Demet Akalın, Instagram paylaşımıyla görenleri şoke etti. Son dönemde aldığı kilolar ve geçirdiği değişimle dikkat çeken Akalın, sosyal medyada bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Son paylaşımında takipçilerinin "Dudaklarına ne yaptın sen?" yorumlarıyla karşı karşıya kalan Demet Akalın, sessiz kalmayı tercih etti. Sivri diliyle bilinen şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor...

23.05.2021 17:57 - Son Güncelleme: 23.05.2021 17:57
Demet Akalın'ın dudakları olay oldu! O ağzını açmadı dudaklarına ne yaptın sen? yorumları havada uçuştu...

"DUDAKLARINA NE YAPTIN SEN?"

Demet Akalın'ın dudakları olay oldu! O ağzını açmadı "dudaklarına ne yaptın sen?" yorumları havada uçuştu... Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan Demet Akalın'ın son paylaşımı dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın'ın dudakları olay oldu! O ağzını açmadı dudaklarına ne yaptın sen? yorumları havada uçuştu...

Daha önce yaptırdığı gençlik aşısı ile dikkat çeken Demet Akalın sosyal medyada, 'Boynuna ne oldu?' sorularıyla karşı karşıya kalmış ve 'Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!" mesajıyla gündeme gelmişti.

Demet Akalın'ın dudakları olay oldu! O ağzını açmadı dudaklarına ne yaptın sen? yorumları havada uçuştu...

Demet Akalın bu kez de dudakları ile dikkat çekti. "Dudaklarına ne yaptın sen?" yorumlarına sessiz kalan Demet Akalın'ın estetik yaptırdığı ileri sürüldü.

Demet Akalın'ın dudakları olay oldu! O ağzını açmadı dudaklarına ne yaptın sen? yorumları havada uçuştu...

İşte Demet Akalın'ın çok konuşulan o pozu...

Demet Akalın'ın dudakları olay oldu! O ağzını açmadı dudaklarına ne yaptın sen? yorumları havada uçuştu...

1 çocuk annesi şarkıcı Demet Akalın, estetiksiz halleriyle merak konusu oldu. İşte Demet Akalın başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...