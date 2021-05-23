Demet Akalın'ın dudakları olay oldu! O ağzını açmadı, "dudaklarına ne yaptın sen?" yorumları havada uçuştu... Sosyal medyayı aktif kullanan popçu Demet Akalın, Instagram paylaşımıyla görenleri şoke etti. Son dönemde aldığı kilolar ve geçirdiği değişimle dikkat çeken Akalın, sosyal medyada bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Son paylaşımında takipçilerinin "Dudaklarına ne yaptın sen?" yorumlarıyla karşı karşıya kalan Demet Akalın, sessiz kalmayı tercih etti. Sivri diliyle bilinen şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor...