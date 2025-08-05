Demet Akalın’ın 1 yılda 31 kilo verdiren Canan Karatay diyeti! 53 yaşında 36 beden formülünü tek tek açıkladı
Kasım 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zayıflama sürecini ilk kez kamuoyuyla paylaşan Demet Akalın'ın itirafları hala hafızalardaki yerini koruyor. Kullandığı zayıflama iğnesi nedeniyle ölümden döndüğünü belirten ünlü şarkıcı, sonrasında Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği listeyle sağlıklı kilo vermeye başladığını açıkladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
🗓️ 1 HAFTALIK ÖRNEK KARATAY DİYETİ TABLOSU
|Gün
|Kahvaltı
|Öğle
|Akşam
|1. Gün
|1 haşlanmış yumurta, zeytin (8–10), beyaz peynir, ceviz, domates–salatalık, adaçayı
|Sebze yemeği + bulgur (+ yoğurt), salata
|Tavuk but + pazı kavurma, salata, ayran
|2. Gün
|2 haşlanmış yumurta, peynir, kuru kayısı (5), ceviz, zeytin, ısırgan çayı
|Bezelye yemeği, yoğurt
|Meyve + kuru yemiş, yoğurt
|3. Gün
|2 yumurta, domates, peynir, zeytin, çay
|Mercimek çorbası, kebap + bulgur
|Sütlaç
|4. Gün
|Pastırmalı yumurta (2), peynir, ceviz/fındık/antep fıstığı
|Kıymalı sebze yemeği, yoğurt
|Bakliyat yemeği + bulgur, ayran
|5. Gün
|Pastırmalı yumurta, beyaz peynir, domates, ceviz
|Ispanak yemeği + yoğurt, kuru köfte
|Tarhana çorbası + lahmacun
|6. Gün
|Pastırmalı yumurta, kurutulmuş kayısı, ceviz, zeytin, peynir
|Sulu köfte + yoğurt, bulgur
|Enginar yemeği + yoğurt
|7. Gün
|Muz + yoğurt
|Izgara tavuk/balık/kırmızı et, salata, ayran
|Musakka + mercimek çorbası + yoğurt