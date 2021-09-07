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Haberler Magazin Demet Akalın'ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara 'hamile mi?' sorusunu getiren Demet'i gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı

Demet Akalın'ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara 'hamile mi?' sorusunu getiren Demet'i gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı

Demet Akalın'ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara 'hamile mi?' sorusunu getiren Demet'i gören tanıyamadı, dönüp bir daha baktı. Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kız evlada sahip olan Demet Akalın, verdiği bir röportajda ikinci çocuk açıklaması ile dikkat çekmişti. Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcıyı gören 'Demet Akalın hamile mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Geçtiğimiz günlerde kızı ile görüntülenen Akalın'ın makyajsız halini görenler şaştı kaldı. İşte değişimi ve doğal hali ile adından söz ettiren 49 yaşındaki Demet Akalın'ın gündeme bomba gibi düşen halleri...

07.09.2021 16:46 - Son Güncelleme: 07.09.2021 16:54
Demet Akalın’ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara ’hamile mi?’ sorusunu getiren Demet’i gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı

DEMET HAMİLE Mİ?

Demet Akalın'ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara 'hamile mi?' sorusunu getiren Demet'i gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı

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Demet Akalın’ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara ’hamile mi?’ sorusunu getiren Demet’i gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı

Daha önce kendisine yöneltilen, "Hira en çok kime düşkün?" sorusuna," Eskiden babayla uyuyordu, şimdi beraber uyuyoruz." şeklinde yanıt veren ve "Herkesin merak ettiği 'Bir çocuğunuz daha olsun ister miydiniz, hiç düşünmediniz mi?" sorusuna," İkinci çocuk istemiyoruz. Hira, kardeş istemiyor." diyen Demet Akalın'ın değişimi 'hamilelik' iddialarını da beraberinde getirdi.

Demet Akalın’ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara ’hamile mi?’ sorusunu getiren Demet’i gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı

Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken 49 yaşındaki Demet Akalın, kızı Hira ile bir AVM'de görüntülendi. Akalın'ın makyajsız hali ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Demet Akalın’ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara ’hamile mi?’ sorusunu getiren Demet’i gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı

İşte başta Demet Akalın'ın makyajsız hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...

Demet Akalın’ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara ’hamile mi?’ sorusunu getiren Demet’i gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı

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