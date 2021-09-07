Demet Akalın'ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara 'hamile mi?' sorusunu getiren Demet'i gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı
Demet Akalın'ı görenler şoke oldu! Değişimi ile akıllara 'hamile mi?' sorusunu getiren Demet'i gören tanıyamadı, dönüp bir daha baktı. Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kız evlada sahip olan Demet Akalın, verdiği bir röportajda ikinci çocuk açıklaması ile dikkat çekmişti. Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcıyı gören 'Demet Akalın hamile mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Geçtiğimiz günlerde kızı ile görüntülenen Akalın'ın makyajsız halini görenler şaştı kaldı. İşte değişimi ve doğal hali ile adından söz ettiren 49 yaşındaki Demet Akalın'ın gündeme bomba gibi düşen halleri...
07.09.2021 16:46
- Son Güncelleme: 07.09.2021 16:54
Daha önce kendisine yöneltilen, "Hira en çok kime düşkün?" sorusuna," Eskiden babayla uyuyordu, şimdi beraber uyuyoruz." şeklinde yanıt veren ve "Herkesin merak ettiği 'Bir çocuğunuz daha olsun ister miydiniz, hiç düşünmediniz mi?" sorusuna," İkinci çocuk istemiyoruz. Hira, kardeş istemiyor." diyen Demet Akalın'ın değişimi 'hamilelik' iddialarını da beraberinde getirdi.