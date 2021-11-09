Demet Akalın’dan yeni paylaşım! Ebru Gündeş’i çıldırtmaya ant içti! Yeni kankası Hadise ile fotoğraf paylaştı ortalık yıkıldı! Artık birlikte çalışacaklar

Demet Akalın yeni kankası Hadise'ye destek çıktı. Akalın'ın son paylaşımı herkesi şoke etti. Bir süredir araları bozuk olduğu konuşulan Hadise ve Demet Akalın iş konusunda anlaştı. Akalın Hadise'nin patronu olduğu giyim mağazasında mankenlik yaptı. İnstagram hesabından Hadise'nin koleksiyonundan giydiği elbiseyi paylaşan Akalın, Hadise'yi etkileyerek kalp emojisi koydu.