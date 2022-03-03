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Haberler Magazin Demet Akalın'dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı

Demet Akalın'dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı

Demet Akalın'dan olay cinsel organ yorumu! Leonie Hanne'ın kıyafetinden rahatsız olan Demet sosyal medya paylaşımı ile şoke etti. Moda influencerlarından Leonie Hanne Instagram'da iddialı tarzıyla gündeme geliyor. Demet Akalın tarafından takip edilen Hanne'nin paylaşımı kısa sürede Demet'in yorumuyla gündem oldu. Akalın, önce paylaşımın altına 'unfollow' yazdı sonra gelen yorumlara yanıt verirken yazdığı cümle ile şaşkına çevirdi.

03.03.2022 09:53 - Son Güncelleme: 03.03.2022 09:53
Demet Akalın’dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı

Demet Akalın'dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı...

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Demet Akalın’dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı

Moda influencerı Leonie Hanne Instagram'ı pozlarıyla sallıyor. Dev moda markalarının peşinde koştuğu Hanne iddialı kombinleriyle dikkat çekiyor.

Demet Akalın’dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı

Milano Moda Haftası'na da damga vuran İngiliz asıllı Alman influencer Leonie Hanne, yaptığı bu kombinle Demet Akalın'ı kızdırdı.

Demet Akalın’dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı

Leonie Hanne'ı takip eden Demet Akalın gelen son kombinden rahatsız olunca ünlü influencera 'unflow' yazdı ve derhal takipten çıktı.

Demet Akalın’dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı

Akalın'ın bu hareketi dalga konusu oldu, bazı kullanıcılar 'Demet Akalın kıskandı mı?' dedi.

Demet Akalın’dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı

ŞOKE EDEN YANIT

Demet Akalın bu soruya öyle bir yanıt verdi ki görenlerin ağzı açık kaldı.

Demet Akalın’dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı

'Demet Akalın kıskandı mı?' sorusuna 'Yooo a. görmekten kustum!' diyen ünlü şarkıcı Instagram'ın gündeminde.

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