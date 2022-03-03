Demet Akalın'dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı
Demet Akalın'dan olay cinsel organ yorumu! Leonie Hanne'ın kıyafetinden rahatsız olan Demet sosyal medya paylaşımı ile şoke etti. Moda influencerlarından Leonie Hanne Instagram'da iddialı tarzıyla gündeme geliyor. Demet Akalın tarafından takip edilen Hanne'nin paylaşımı kısa sürede Demet'in yorumuyla gündem oldu. Akalın, önce paylaşımın altına 'unfollow' yazdı sonra gelen yorumlara yanıt verirken yazdığı cümle ile şaşkına çevirdi.
03.03.2022 09:53 - Son Güncelleme: 03.03.2022 09:53
Demet Akalın'dan olay cinsel organ yorumu! O ismin kıyafetinden rahatsız olan Demet paylaşımıyla ağızları açık bıraktı...
Moda influencerı Leonie Hanne Instagram'ı pozlarıyla sallıyor. Dev moda markalarının peşinde koştuğu Hanne iddialı kombinleriyle dikkat çekiyor.
Milano Moda Haftası'na da damga vuran İngiliz asıllı Alman influencer Leonie Hanne, yaptığı bu kombinle Demet Akalın'ı kızdırdı.
Leonie Hanne'ı takip eden Demet Akalın gelen son kombinden rahatsız olunca ünlü influencera 'unflow' yazdı ve derhal takipten çıktı.