Demet Akalın’dan göğüsleriyle ilgili yorum yapan takipçisine olay yanıt! Okan Kurt’la aşka gelmiş ’değişmeyen tek şey’ demişti...

Instagram hesabından Alaçatı'da sahne aldığı mekandan fotoğraflarını paylaşan Demet Akalın, kendisine gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler..." yorumuna kayıtsız kalamadı.