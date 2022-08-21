Demet Akalın'dan göğüsleriyle ilgili yorum yapan takipçisine olay yanıt! Okan Kurt'la aşka gelmiş 'değişmeyen tek şey' demişti...
Demet Akalın'dan göğüsleriyle ilgili yorum yapan takipçisine olay yanıt! Okan Kurt'la aşka gelmiş 'değişmeyen tek şey' demişti son paylaşımında ünlü şarkıcı. Ardından sahne kıyafetiyle poz veren Demet'i gören bir takipçisi yazdığı yorumla dikkat çekti. Demet Akalın ise Instagram'dan o takipçiye yanıt vermeyi ihmal etmedi.
21.08.2022 09:56 - Son Güncelleme: 21.08.2022 10:02
Demet Akalın'dan göğüsleriyle ilgili yorum yapan takipçisine olay yanıt! Son paylaşımında Okan Kurt'la aşka gelmiş 'değişmeyen tek şey' demişti...
Türk pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Demet Akalın, geçtiğimiz günler içerisinde sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağıya dökmüştü.
Instagram hesabından Alaçatı'da sahne aldığı mekandan fotoğraflarını paylaşan Demet Akalın, kendisine gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler..." yorumuna kayıtsız kalamadı.