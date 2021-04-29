Demet Akalın'dan 'babam paramı çaldı' diyen izleyiciye bomba yanıt! Demet Akalın babasını kaybettiğinde 2 yaşındaydı...

Alişan'la sunduğu televizyon programında, 'Babam paramı çaldı, ona hakkımı helal etiyorum' diyen bir izleyiciye Demet Akalın, 'Keşke benim babam hayatta olsaydı da herşeyimi alsaydı' şeklinde yanıt verdi. Kısa sürede gündem olan bu yanıt üzerine Demet Akalın'ın babası ve annesi merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz çok merak edilen ünlülerin aileleri...