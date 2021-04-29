Demet Akalın'dan 'babam paramı çaldı' diyen izleyiciye bomba yanıt! Demet Akalın babasını kaybettiğinde 2 yaşındaydı...
Demet Akalın'dan 'babam paramı çaldı' diyen izleyiciye bomba yanıt! Demet Akalın babasını kaybettiğinde 2 yaşındaydı... Annesi ile sık sık bir araya gelen ve aldığı hediyelerle dikkat çeken Demet Akalın, Alişan'la sunduğu televizyon programında, 'Babam paramı çaldı, ona hakkımı helal etiyorum' diyen bir izleyiciye verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.
29.04.2021 17:33
- Son Güncelleme: 29.04.2021 17:52
Alişan'la sunduğu televizyon programında, 'Babam paramı çaldı, ona hakkımı helal etiyorum' diyen bir izleyiciye Demet Akalın, 'Keşke benim babam hayatta olsaydı da herşeyimi alsaydı' şeklinde yanıt verdi. Kısa sürede gündem olan bu yanıt üzerine Demet Akalın'ın babası ve annesi merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz çok merak edilen ünlülerin aileleri...