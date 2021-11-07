Demet Akalın'dan 'aman Ebru Gündeş görmesin!' dedirten Hadise paylaşımı! 'Kocası da, milyoncukları da yok' demişti bu kez de...
Demet Akalın'dan 'Aman Ebru Gündeş görmesin!' dedirten Hadise paylaşımı! 'Ebru Gündeş ve Hadise kavgası' olarak yer alan konu hala gündemde sıcaklığını korurken, Demet yine bomba bir paylaşıma imza attı. Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Hadise, ünlü şarkıcının yakın çevresinden tepki görmüştü. Yaşananların ardından Demet Akalın "En özlenen ses" diyerek kalplerle Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçmişti. Ardı arkası kesilmeyen iddialarla herkesi şaşkına çeviren Hadise - Ebru olayında geçmişte "Onun kocası yok, yazık" diyerek laf attığı Hadise ile ilgili paylaşımda bulunan Demet Akalın'ın Instagram paylaşımını görenler, "Aman Ebru görmesin!" yorumlarında bulundu.
O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde.
Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelen Hadise Gündeş'in yakın çevresinden tepki görmüştü. Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın "En özlenen ses" diyerek kalplerle Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçmişti.
Aylar sonra Demet Akalın bu kez de Hadise'nin şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, zeytin dalı uzattı. Demet Akalın, geçmişte "Onun kocası yok, yazık" diyerek laf attığı Hadise ile ilgili sorulara da yanıt vermesiyle gündem oldu.
Demet'in bu paylaşımını görenler, "Aman Ebru görmesin" yorumlarında bulundu. Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişkiye yelken açtığını hatırlatan şarkıcı, "Hadise'ye dokunmayın, günah! Kız şimdi mutlu" diyerek olay oldu.