Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Gaziantep'teki pitbull dehşetinin ardından hem işinden hem de evinden olan Asiye'nin babasına seslendi
Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Gaziantep'teki pitbull dehşetinin ardından hem işinden hem de evinden olan Asiye'nin babasına seslenen Demet Akalın, aileye destekte bulunmak için harekete geçti. Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısı kan dondurmuştu... 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olayın yankıları sürerken küçük kızın babası da işinden oldu. "Ne yapacağımı bilemiyorum" diyen Asiye'nin babasını duyan Demet Akalın, "1 senelik kirasını öderim" dedi. Akalın, Müge Anlı'ya konu olan Müslüme Yağal'ın ölümü ve yine Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba hakkında da sessiz kalmamıştı.
26.12.2021 11:24
- Son Güncelleme: 26.12.2021 11:37
Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Gaziantep'teki pitbull dehşetinin ardından hem işinden hem de evinden olan Asiye'nin babasına seslendi...
4 yaşındaki Asiye Ateş, yaşadığı sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin 2 pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin babası Hüseyin Ateş çalıştığı sitedeki işinden ve evinden de oldu.