Demet Akalın 'Yangın çıktı' dedi panikletti! Şehir değiştirecekti başına gelenleri açıkladı! 1 gün önce Ebru Gündeş'i dinlemeye gitmişti...

Ünlü Türk şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle sıkça gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak, sevenlerini paniklettiği bir paylaşım yaptı ardından durumun bir şaka olduğunu açıkladı. Demet Akalın, Artvin'e doğru yola çıkarken havaalanında yaptığı bir paylaşım ile büyük ilgi çekti. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hareketli kişiliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sevenlerini panikletti. Ancak daha sonra yaptığı açıklamada bunun bir şaka olduğunu belirtti. İşte olayın ayrıntıları...
Demet Akalın, Artvin'e doğru yola çıktığında havaalanında çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bu paylaşım, büyük bir ilgi gördü ve takipçileri arasında heyecan yarattı.