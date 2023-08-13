Demet Akalın 'Yangın çıktı' dedi panikletti! Şehir değiştirecekti başına gelenleri açıkladı! 1 gün önce Ebru Gündeş'i dinlemeye gitmişti...

Ünlü Türk şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle sıkça gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak, sevenlerini paniklettiği bir paylaşım yaptı ardından durumun bir şaka olduğunu açıkladı. Demet Akalın, Artvin'e doğru yola çıkarken havaalanında yaptığı bir paylaşım ile büyük ilgi çekti. İşte detaylar...