Demet Akalın ve Ezgi Mola’dan öğrencisine tokat ve yumrukla saldıran öğretmene tepki! Akılalmaz görüntülere kayıtsız kalmadılar
Demet Akalın ve Ezgi Mola'dan öğrencisine tokat ve yumrukla saldıran öğretmene tepki! Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda Ali Rıza Y. adlı öğretmen, bir öğrencisine ders saatinde koridorda olduğu için tokat ve yumrukla saldırdı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip öğrenci T.K.'yı, Ali Rıza Y.'nin elinden kurtarırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülere şarkıcı Demet Akalın ile ezgi Mola da kayıtsız kalmadı. İşte detaylar...
Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" diye konuştu.
ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.