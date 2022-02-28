Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle fena...
Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle sosyal medyada gündem oldu. Önceki gün Miami'ye uçan Demet Akalın Instagram paylaşımları ile adından söz ettirdi. Gider gitmez kızı Hira'ya özlem duyan Demet, gün içerisinde yaptığı paylaşımlarla dikkaat çekiyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Demet en doğal hali ile sevenlerinin karşısına çıktı. Üstüne incecik sweatshirt giyen ve altına hiçbir şey giymeyen Demet, sosyal medyada bacak şov yaptı.
28.02.2022 15:41 - Son Güncelleme: 28.02.2022 15:41
ÜSTÜ VAR ALTI YOK!
Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle sosyal medya gündeminde.
Miami'de geçirdiği keyifli vakti takipçileri ile de paylaşan Demet Akalın, son olarak üstüne incecik bir sweatshirt giydi.