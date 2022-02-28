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Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle fena...

Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle sosyal medyada gündem oldu. Önceki gün Miami'ye uçan Demet Akalın Instagram paylaşımları ile adından söz ettirdi. Gider gitmez kızı Hira'ya özlem duyan Demet, gün içerisinde yaptığı paylaşımlarla dikkaat çekiyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Demet en doğal hali ile sevenlerinin karşısına çıktı. Üstüne incecik sweatshirt giyen ve altına hiçbir şey giymeyen Demet, sosyal medyada bacak şov yaptı.

28.02.2022 15:41 - Son Güncelleme: 28.02.2022 15:41
Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle fena...

ÜSTÜ VAR ALTI YOK!

Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle fena...

Eşi ve kızı olmadan Miami'ye giden Demet Akalın Instagram kareleri ile dikkat çekti.

Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle fena...

Miami'den peş peşe fotoğraf ve videolar paylaşan Demet Akalın, gider gitmez kızı Hira'yı özledi.

Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle fena...

Önce bu kareyi paylaşan Demet, ardından yayınladığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü.

Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle fena...

Miami'de geçirdiği keyifli vakti takipçileri ile de paylaşan Demet Akalın, son olarak üstüne incecik bir sweatshirt giydi.

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