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Demet Akalın mayolu paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü! 'İki hafta içinde nasıl oldu bu?'
Demet Akalın mayolu paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü! 'İki hafta içinde nasıl oldu bu?'
Demet Akalın, mayolu pozuyla sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde kızı Hira ve arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü herkesi şaşırtmış, akıllara 'Demet Akalın hamile mi?' sorusu dahi gelmişti. 38 yaşındaki Demet Akalın, Instagram'dan mayolu fotoğrafını, 'DA . Eyvah geri döndü' notuyla paylaştı, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya sosyal medya kullanıcılarından, 'İki hafta içinde nasıl oldu bu?' şeklinde yorumlar geldi. İşte iki hafta arayla farklı görünüme sahip olan Demet Akalın'dan 2020 yazına damga vuracak mayolu ve bikinili pozlar...
14.07.2020 17:42
- Son Güncelleme: 14.07.2020 18:14
Demet Akalın'ın bikinili görüntüsünün ardından mayolu fotoğrafı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü popçu Akalın, Instagram'dan mayolu fotoğrafını paylaştı.
Demet Akalın'ın mayolu bu pozları sosyal medyada, 'İki hafta içinde nasıl oldu bu?' şeklinde yorumlara neden oldu.
Bunun nedeni ise Demet Akalın'ın geçtiğimiz günlerde kızı Hira ve yakın arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme'de tatil yaparken görüntülenmesiydi. The Beach Of Momo'da denize girerken görüntülenen Akalın, kilolu haliyle dikkat çekmişti.
Özlem Yıldız oğlu Demir'le denizde oynarken, Demet Akalın da kızı Hira ile yüzdü.
KİLOSUYLA DİKKAT ÇEKTİ
Akalın ve Yıldız, deniz çıkışı duş aldıktan sonra localarını döndü. Bu sırada da görüntülenen eski mankenlerden Akalın, kilolarıyla dikkat çekti. 1 çocuk annesi olan Demet Akalın'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Demet Akalın'ın bikinili hali ve yaşı...