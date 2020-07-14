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Demet Akalın mayolu paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü! 'İki hafta içinde nasıl oldu bu?'

Demet Akalın, mayolu pozuyla sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde kızı Hira ve arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü herkesi şaşırtmış, akıllara 'Demet Akalın hamile mi?' sorusu dahi gelmişti. 38 yaşındaki Demet Akalın, Instagram'dan mayolu fotoğrafını, 'DA . Eyvah geri döndü' notuyla paylaştı, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya sosyal medya kullanıcılarından, 'İki hafta içinde nasıl oldu bu?' şeklinde yorumlar geldi. İşte iki hafta arayla farklı görünüme sahip olan Demet Akalın'dan 2020 yazına damga vuracak mayolu ve bikinili pozlar...

14.07.2020 17:42 - Son Güncelleme: 14.07.2020 18:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





