Demet Akalın 'mayo güzeliydim ben' notlu o karesiyle olay olmuştu... Tuğba Ekinci'den ağızları açık bırakan sözler! "Sen bu göğüslerinle..."
Demet Akalın 'mayo güzeliydim ben' notlu o karesiyle olay olmuştu... Tuğba Ekinci'den ağızları açık bırakan sözler geldi. Miss Turkey 2022 birincisini beğenmeyen Demet Akalın geçtiğimiz günlerde 1990'da çekilen mayolu bir fotoğrafını "Yıl 1990... Mayo güzeliydim ben!" notuyla paylaştı. Tuğba Ekinci ise Demet Akalın'ın o karesini kendi hesabında paylaşarak kurduğu cümlelerle herkesi şaşkıana çevirdi. Tuğba'nın sözleri ortalığı karıştıracak.
"SEN BU GÖĞÜSLERİNLE..."
Demet Akalın 'mayo güzeliydim ben' notlu o karesiyle olay olmuştu... Tuğba Ekinci'den ağızları açık bırakan sözler geldi.
Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2022' muhteşem bir final gecesiyle sonuçlandı. Gecede Nursena Say kraliçe tacının sahibi olurken, Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu. Sosyal medyada Selin Erbek'in derece almasında annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yorumları yapıldı.
"EN GÜZELİ BENİM KIZIM"
"3 nesil oradaydık. Ben, annem ve kızım Lara. Çok gurur duyduk. Selin sahnede yürürken kuğu gibiydi. Konuşmalarıyla da inanılmaz etkiliydi. Gurur duydum kızımla. Benim beklediğim ve hayal ettiğim Selin idi karşımdaki. Anne olunca bambaşka duygular hissediyorsunuz. Benim okullarım vardı biliyorsunuz. Hepsinin annesi gibiydim. Anaç duygularla bakıyorum. Bütün kızların heyecanını hissettim. 3 isim belirlenmesi gerekiyordu. Önemli olan medeni cesaretleriyle Türk kızını temsil etmeleriydi. Bütün kızlar kendilerini ifade ettiler ama tabi ki en güzeli benim kızım."
"AYNI YORUMLAR BANA DA YAPILDI"
"Sosyal medyadaki yorumlara ben şaşırmadım. Miss Turkey seçildiğimde 1983'te sosyal medya yoktu ama bir çok kişi aynı yorumları bana yapıyordu. Avrupa güzeli seçilince konuşmalar durdu. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Keşke kızımı tanısalardı, bu yorumlara pişman olurlardı. Selin'in ruhu güzel, yetenekli, iyilik sever... Bu yarışmaya katılma amacı uluslararası bir yarışmaya katılmak. Sosyal yardım projelerine destek vermekti. Tıp öğrencisi 3. sınıf. Seneye mezun olacak inşallah. Amacı uluslararası bir platformda olmaktı, amacına ulaştı."
"SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM"
"'Erberk' soyadını kullanmak Selin'in kendi tercihi. Bu durum gurur verici değil mi? Yazmasaydı 'meğerse Neşe Erbek'in kızıymış saklamış' diyecekler. Benim kızım hiçbir şey saklamadan kendini ifade etti. Jüriyi etkilemiş olsaydım birincilik tacını takardı. Dürüstçe söyleyeyim ben kızımı 1. görmek istiyordum. Sonuçtan memnun değilim ama saygı duyuyorum tabii ki. 3 kişinin temsil etme hakkı vardı. Bu üçü seçildi. Dün akşam sadece kızıma sarılma fırsatım oldu. Hemen elimden aldılar. 'Birkaç gün kızınıza ulaşamayacaksınız' dediler. Eve döndüğünde gerçek duygularını öğreneceğim. Kızımı 1. görmek isterdim ama Selin hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. O mutlu ise ben de mutluyum." dedi."