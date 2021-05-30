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Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten jet yanıt!

Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Demet Akalın, Alişan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programın final yapmasının ardından, yerine usta sanatçı Seda Sayan ile anlaşıldığı haberleri çıkınca harekete geçti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, arkadaşı ve meslektaşı Seda Sayan'ı takipten çıktı. Seda Sayan da Demet Akalın'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmadı. Yaşanan olayların ardından Seda Sayan Instagram hesabından 'Kimsenin ekmeğiyle oynamam, beni bilen gayet iyi bilir' açıklamasında bulunurken Demet Akalın'dan gelen jet yanıt gündeme bomba gibi düştü!

30.05.2021 14:32 - Son Güncelleme: 30.05.2021 14:57
Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten jet yanıt!

Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten yanıt gecikmedi. 2018 yılında birbirilerini silen Demet Akalın ile Seda Sayan bir kez daha karşı karşıya geldi.

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Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten jet yanıt!

Önceki gün birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakan ikiliden Seda Sayan açıklamada bulundu. 'Ben kimsenin ekmeğiyle oynamam' diyen Seda Sayan açıklama videosunu, "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce sorduğumda sorun yok anlaşabilirsin mesajın elimde duruyor komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ ." notuyla paylaştı.

Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten jet yanıt!

Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi. Sözlerini, 'Beni seninle yanak yanağa göremezler!' şeklinde bitiren Demet Akalın ile Seda Sayan arasında gerginlik gündeme bomba gibi düştü...

Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten jet yanıt!

Demet Akalın, Alişan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programının final yapmasının ardından yerine Sayan ile anlaştığı haberleri çıkınca harekete geçti.

Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten jet yanıt!

Demet Akalın'ın söz konusu haberlerin ardından arkadaşı ve meslektaşı Seda Sayan'ı engellediği ortaya çıktı.