Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Seda 'kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi Demet'ten jet yanıt!

Demet Akalın ile Seda Sayan birbirine girdi! Demet Akalın, Alişan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programın final yapmasının ardından, yerine usta sanatçı Seda Sayan ile anlaşıldığı haberleri çıkınca harekete geçti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, arkadaşı ve meslektaşı Seda Sayan'ı takipten çıktı. Seda Sayan da Demet Akalın'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmadı. Yaşanan olayların ardından Seda Sayan Instagram hesabından 'Kimsenin ekmeğiyle oynamam, beni bilen gayet iyi bilir' açıklamasında bulunurken Demet Akalın'dan gelen jet yanıt gündeme bomba gibi düştü!

30.05.2021 14:32 - Son Güncelleme: 30.05.2021 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





