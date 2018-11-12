Demet Akalın ile Okan Kurt yeniden birlikte mi?

Demet Akalın ile Okan Kurt 2012 yılında evlenip geçtiğimiz Eylül ayında da boşanmışlardı. Evliliklerinin aniden bitmesi magazin gündemine bomba gibi düşerken nedeni Okan Kurt'un borçları sebebiyle evlerine gelen hacizden kızları Hira'nın eklilenmiş olması olarak gösterilmişti. Geçtiğimiz gün ise Okan Kurt ile Demet Akalın Polonezköy'de birlikte görüntülenince akıllara 'Okan Kurt ile Demet Akalın yeniden birlikte mi?' sorusunu getirdi. İşte o fotoğraf...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 11:09:07 Güncelleme: 11:29:55
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Demet Akalın ile Okan Kurt yeniden birlikte mi?

DEMET AKALIN VE OKAN KURT BULUŞTU

Kızları Hira için haftada bir bir araya gelen ikili Polenözköy'de bir mekanda buluştular.

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Demet Akalın ile Okan Kurt yeniden birlikte mi?

O sırada bir takipçisinin eski eşlerle fotoğraf çektirdikten sonra o fotoğrafları sosyal medyada paylaşması "barıştılar" olarak yorumlandı.

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Demet Akalın ile Okan Kurt yeniden birlikte mi?

Daha sonra Demet Akalın'dan jet bir açıklama geldi.

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Demet Akalın ile Okan Kurt yeniden birlikte mi?

İŞTE DEMET AKALIN'IN OKAN KURT AÇIKLAMASI

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Demet Akalın ile Okan Kurt yeniden birlikte mi?

Nezaketimden fotoğraf çektiriyorum. Sanki senin üstünemi vazife! Magazincilere foto atan akıllı!! Hira için haftada bir görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar zeki zannetmeyin ya!! Ayıptır..!

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