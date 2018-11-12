Demet Akalın ile Okan Kurt yeniden birlikte mi?
Demet Akalın ile Okan Kurt 2012 yılında evlenip geçtiğimiz Eylül ayında da boşanmışlardı. Evliliklerinin aniden bitmesi magazin gündemine bomba gibi düşerken nedeni Okan Kurt'un borçları sebebiyle evlerine gelen hacizden kızları Hira'nın eklilenmiş olması olarak gösterilmişti. Geçtiğimiz gün ise Okan Kurt ile Demet Akalın Polonezköy'de birlikte görüntülenince akıllara 'Okan Kurt ile Demet Akalın yeniden birlikte mi?' sorusunu getirdi. İşte o fotoğraf...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 11:09:07 Güncelleme: 11:29:55
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