Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek bambaşka çıktı
Demet Akalın, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını ileri sürmüştü. Kredi kartından dolar üzerinden alışveriş yapıldığını söyleyen ünlü popçu Demet Akalın, harcamanın yurt dışından yapıldığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Akalın'ın kızının babası Okan Kurt, hesaptan çekilen parayla ilgili açıklama yaptı.
29.07.2020 10:33
- Son Güncelleme: 29.07.2020 10:43
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, dün sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı.
Hesabından 4 Euro çekilen şarkıcı, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" dedi.
Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.
Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.
OYUN İÇİNMİŞ MEĞER
Okan Kurt, "Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş. Dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira'nın oynaması için Xbox'ına yüklediğimiz oyunlardan 4 Euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok" dedi.