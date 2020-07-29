Haberler Galeri Magazin Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Demet Akalın ‘dolandırıldım’ deyip isyan etmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Demet Akalın, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını ileri sürmüştü. Kredi kartından dolar üzerinden alışveriş yapıldığını söyleyen ünlü popçu Demet Akalın, harcamanın yurt dışından yapıldığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Akalın'ın kızının babası Okan Kurt, hesaptan çekilen parayla ilgili açıklama yaptı.

29.07.2020 10:33 - Son Güncelleme: 29.07.2020 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





