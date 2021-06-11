'Demek sen de doğal değilsin!' Sütyensiz gezme akımına uyan Serenay Sarıkaya'yı görenler şaştı kaldı!

'Demek sen de doğal değilsin!' Sütyensiz gezme akıma uyan Serenay Sarıkaya'yı görenler şaştı kaldı! Bikinili pozlarıyla sosyal medya gündeminde yerini alan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. sütyen kullanmadan da şık görünüp kendini iyi hissedilebileceğini kanıtlamak için kadınlar tarafından başlatılan sütyen akımına katılan Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında "Yeni bir şey söylemek istemiyorum, daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten." demeyi tercih etti. Bir dönem Oktay Kaynarca'nın da rol aldığı Adanalı dizisindeki hali ve şimdiki hali ile sosyal medyada adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın eski halini görenler 'Demek sen de doğal değilsin Serenay' yorumunda bulundu.

11.06.2021 15:13 - Son Güncelleme: 11.06.2021 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





