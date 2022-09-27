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Haberler Magazin Deli Yürek'in efsane ismi Arka Sokaklar'da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı Kenan İmirzalıoğlu ile...

Deli Yürek'in efsane ismi Arka Sokaklar'da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı Kenan İmirzalıoğlu ile...

Deli Yürek'in efsane ismi Arka Sokaklar'da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek dizisinde rol alan Yılmaz Tüzün, Arka Sokaklar dizisiyle ekrana dönüyor. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan transferin ardından Deli Yürek'in Yılmaz'ının son hali merak konusu oldu.

27.09.2022 12:11 - Son Güncelleme: 27.09.2022 12:22
Deli Yürek’in efsane ismi Arka Sokaklar’da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı Kenan İmirzalıoğlu ile...

Deli Yürek'in efsane ismi Arka Sokaklar'da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı.

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Deli Yürek’in efsane ismi Arka Sokaklar’da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı Kenan İmirzalıoğlu ile...

Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un vedasının ardından. Arka Sokaklar yapımcıları diziye yeni oyuncu ararken efsane bir isimle anlaşıldığı haberi gündeme geldi.

Deli Yürek’in efsane ismi Arka Sokaklar’da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı Kenan İmirzalıoğlu ile...

Efsane dizi Deli Yürek'te 5 sezon boyunca hayat verdiği Yılmaz karakteriyle hafızalarda yer eden Yılmaz Tüzün, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar ile anlaştı. Tüzün polis rolüyle dizi setlerine dönecek.

Deli Yürek’in efsane ismi Arka Sokaklar’da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı Kenan İmirzalıoğlu ile...

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Deli Yürek dizisi bir dönem reyting rekorlarını altüst eden diziler arasında yer alıyordu. Dizide Yılmaz karakterine hayat veren Yılmaz Tüzün son haliyle şaşırttı.

Deli Yürek’in efsane ismi Arka Sokaklar’da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı Kenan İmirzalıoğlu ile...

İşte Yılmaz Tüzün'ün son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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