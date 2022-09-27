Deli Yürek'in efsane ismi Arka Sokaklar'da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı Kenan İmirzalıoğlu ile...
Deli Yürek'in efsane ismi Arka Sokaklar'da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek dizisinde rol alan Yılmaz Tüzün, Arka Sokaklar dizisiyle ekrana dönüyor. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan transferin ardından Deli Yürek'in Yılmaz'ının son hali merak konusu oldu.
27.09.2022 12:11 - Son Güncelleme: 27.09.2022 12:22
Deli Yürek'in efsane ismi Arka Sokaklar'da ortaya çıkıyor! Uzun bir aradan sonra yeniden dedi heyecan tavan yaptı.
Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un vedasının ardından. Arka Sokaklar yapımcıları diziye yeni oyuncu ararken efsane bir isimle anlaşıldığı haberi gündeme geldi.