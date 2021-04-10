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Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş yeni filmi için imaj değiştirdi! İşte Zeynep Tokuş’un son hali…

Zeynep Tokuş yeni imajıyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Deli Yürek adlı diziyle hafızalara kazınana Zeynep Tokuş'tan müjdeli haber geldi. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Tokuş, yeni bir sinema filmi ile setlere dönüyor. Yeni projesi için harekete geçen Tokuş'un ilk işi ise imaj değiştirmek oldu. İşte yeni filmi için imaj tazeleyen Zeynep Tokuş'un son hali…

10.04.2021 15:36 - Son Güncelleme: 10.04.2021 15:36
Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş yeni filmi için imaj değiştirdi! İşte Zeynep Tokuş’un son hali…

Zeynep Tokuş, Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir dönemin fenomen dizisi Deli Yürek'te rol alan Tokuş, çok uzun zamandır başka bir projede yer almadı.

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Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş yeni filmi için imaj değiştirdi! İşte Zeynep Tokuş’un son hali…

Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşimde kalmayı sürdüren Tokuş'tan müjdeli haber geldi.

Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş yeni filmi için imaj değiştirdi! İşte Zeynep Tokuş’un son hali…

44 yaşındaki güzel oyuncu, setlere dönüyor! Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, kendisine gelen bir film teklifine "Evet" yanıtını verdi. Tokuş'un yönetmen Hilal Saral'ın "Aşkın Kıyameti" filminde rol alacağı öğrenildi.

Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş yeni filmi için imaj değiştirdi! İşte Zeynep Tokuş’un son hali…

Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Seda Türkmen ve Musa Uzunlar ile aynı projede yer alamaya hazırlanan Zeynep Tokuş'un son hali ise sosyal medyaya damga vurdu.

Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş yeni filmi için imaj değiştirdi! İşte Zeynep Tokuş’un son hali…

Yeni projesi için imaj tazeleyen Zeynep Tokuş, son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.