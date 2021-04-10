Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş yeni filmi için imaj değiştirdi! İşte Zeynep Tokuş’un son hali…
Zeynep Tokuş yeni imajıyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Deli Yürek adlı diziyle hafızalara kazınana Zeynep Tokuş'tan müjdeli haber geldi. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Tokuş, yeni bir sinema filmi ile setlere dönüyor. Yeni projesi için harekete geçen Tokuş'un ilk işi ise imaj değiştirmek oldu. İşte yeni filmi için imaj tazeleyen Zeynep Tokuş'un son hali…
10.04.2021 15:36
- Son Güncelleme: 10.04.2021 15:36