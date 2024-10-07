DEHA 4. yeni bölüm fragmanı: Deha babasına dönüşüyor! Ceylan hapse mi girecek?

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi, son bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizinin 4. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki, Deha 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm fragmanıyla ilgili detaylar...

📺 DEHA 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Deha, heyecan dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir baba-oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini konu alan dizinin 4. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Ancak henüz resmi bir fragman yayınlanmadı.