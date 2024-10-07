DEHA 4. yeni bölüm fragmanı: Deha babasına dönüşüyor! Ceylan hapse mi girecek?

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi, son bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizinin 4. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki, Deha 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm fragmanıyla ilgili detaylar...
Deha, heyecan dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir baba-oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini konu alan dizinin 4. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Ancak henüz resmi bir fragman yayınlanmadı.
Deha 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Deha, Babasının İzinden Gitmeye Başlıyor
Merakla beklenen Deha 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Deha karakteri babasına dönüşmeye başlarken izleyicileri büyük bir gerilim bekliyor. Ceylan tarafından vurulan İskender, Deha tarafından evde bakıma alınır.. Bu hamle, İskender ve Ceylan arasındaki gerilimi daha da artıracaktır.