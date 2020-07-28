Defne Samyeli'nin Mustafa Sandal ile fotoğrafı ortaya çıktı! Aşk iddialarına sinirlenmişti...
Müzisyen Ufuk Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşım ile dikkat çekti. Kenan Doğulu, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın'ın bulunduğu 90'lı yıllarda çekilen fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabı basına aşk iddiaları şeklinde yansımıştı. Nedeni ise Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı kitapta Defne Samyeli ile ilgili cümleleriydi.
Mustafa Sandal, kitabında yer alan aşk hayatı hakkında konuşunca ortalık bir anda karıştı. Çünkü röportajda adı geçen ünlülerden Defne Samyeli oldukça sert bir açıklama yaptı. Mustafa Sandal, röportajda Defne Samyeli için şunları demişti: "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı."
Samyeli ise olanlara, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istemediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam." şeklinde karşılık vermişti.
49 yaşındaki sanatçı Ufuk Yıldırım, Kenan Doğulu, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın ve kendisinin bulunduğu bir kareyi yayınladı. Yıldırım, fotoğrafın altına; Daha dün gibi! Yıl 1900 bilmem kaç...' mesajını düştü. İşte Mustafa Sandal ile Defne Samyeli'nin çok konuşulan fotoğrafı ve ünlülerin değişimleri...