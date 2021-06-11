Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu’dan cüretkar pozlar! Süper mini elbisesiyle peş peşe paylaştı sosyal medya karıştı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan cüretkar pozlar! Süper mini elbisesiyle peş peşe paylaştı… Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten olan küçük kızı Derin Talu, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Süper minisiyle verdiği pozları art arda paylaşan Talu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Derin'in iddialı pozlarını bazı kullanıcılar beğenirken bazı kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tuttu. Cesur paylaşımıyla olay olan Derin Talu'nun yaşı yine gündeme geldi. İşte detaylar…

11.06.2021 20:56 - Son Güncelleme: 11.06.2021 21:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





