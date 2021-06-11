Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu’dan cüretkar pozlar! Süper mini elbisesiyle peş peşe paylaştı sosyal medya karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan cüretkar pozlar! Süper mini elbisesiyle peş peşe paylaştı… Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten olan küçük kızı Derin Talu, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Süper minisiyle verdiği pozları art arda paylaşan Talu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Derin'in iddialı pozlarını bazı kullanıcılar beğenirken bazı kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tuttu. Cesur paylaşımıyla olay olan Derin Talu'nun yaşı yine gündeme geldi. İşte detaylar…
11.06.2021 20:56
- Son Güncelleme: 11.06.2021 21:48
Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten olan küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Talu, son olarak süper mini elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Talu'nun paylaşımı, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Instagram'da 254 bin takipçisi bulunan Talu'nun cesur pozlarını bazı kullanıcılar beğenirken bazı kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tuttu.
İşte Derin Talu'nun sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen o pozları…
İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Derin Talu için "Senden büyük olmama rağmen senden çok küçük görünüyorum" ve "Bu yaşta bu pozlar çok fazla" yorumları yapıldı.