Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu: "Anasının kızı"
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu... Sinan Akçıl ile yeni bir single çıkarmaya hazırlanan Samyeli hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Defne Samyeli, Sinan Akçıl ile yakınlaştı. İkilinin gözlerden uzak yürüttüğü aşkı gündeme bomba gibi düşerken iki çocuk annesi Defne Samyeli'nin kızları mercek altına alındı. Deren ve Derin Talu adında iki kızı olan Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu Instagram'dan paylaştığı video ile, "Annesinin kızı" dedirtti.
26.12.2022 10:23 - Son Güncelleme: 26.12.2022 10:29
"ANASININ KIZI"
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu.
Derin adında bir kız kardeşi olan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu transparan kıyafetiyle dikkat çekti.