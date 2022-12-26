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Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu: "Anasının kızı"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu: "Anasının kızı"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu... Sinan Akçıl ile yeni bir single çıkarmaya hazırlanan Samyeli hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Defne Samyeli, Sinan Akçıl ile yakınlaştı. İkilinin gözlerden uzak yürüttüğü aşkı gündeme bomba gibi düşerken iki çocuk annesi Defne Samyeli'nin kızları mercek altına alındı. Deren ve Derin Talu adında iki kızı olan Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu Instagram'dan paylaştığı video ile, "Annesinin kızı" dedirtti.

26.12.2022 10:23 - Son Güncelleme: 26.12.2022 10:29
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu: Anasının kızı

"ANASININ KIZI"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu: Anasının kızı

Baran Tınaz'la aşk yaşayan Deren Talu Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu: Anasının kızı

Derin adında bir kız kardeşi olan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu: Anasının kızı

Kıyafet tercihi ile, "Anasının kızı" dedirten Deren Talu kısa sürede gündem oldu.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun transparan hali olay! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar havada uçuştu: Anasının kızı

Deren Talu'nun bu hallerini görenler ünlü ismin boyunu merak etti.

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