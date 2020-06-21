Haberler Galeri Magazin Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi ile yakalanınca... 'Gitme lütfen sevgilim'

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi ile yakalanınca... 'Gitme lütfen sevgilim'

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başladı. Son olarak Kerim Sabancı'yla adı anılan Deren Talu, işletmeci sevgilisi Baran Tınaz ile Emirgan'da bir kafede görüntülendi. Tınaz fotoğraflarının çekildiğini fark edince hızla masadan kalkmak istedi. Ancak sevgilisi "Gitme lütfen sevgilim, otur" diyerek kendisini engelledi, yanında kalmasını istedi. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun yeni sevgilisi, EDHO oyuncusu Yalçın Hafızoğlu'na benzetilmişti.

21.06.2020 14:13 - Son Güncelleme: 21.06.2020 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





