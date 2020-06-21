Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi ile yakalanınca... 'Gitme lütfen sevgilim'
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başladı. Son olarak Kerim Sabancı'yla adı anılan Deren Talu, işletmeci sevgilisi Baran Tınaz ile Emirgan'da bir kafede görüntülendi. Tınaz fotoğraflarının çekildiğini fark edince hızla masadan kalkmak istedi. Ancak sevgilisi "Gitme lütfen sevgilim, otur" diyerek kendisini engelledi, yanında kalmasını istedi. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun yeni sevgilisi, EDHO oyuncusu Yalçın Hafızoğlu'na benzetilmişti.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, gönlünü Baran Tınaz'a kaptırdı. En son Kerim Sabancı'yla aşk yaşayan güzel model, şimdilerde Baran Tınaz'la mutlu bir birliktelik yaşıyor. Baran Tınaz'ın Deren talu ile aşkını Instagram'dan duyurmasının ardından işletmeci Tınaz, EDHO oyuncusu Yalçın Hafızoğlu'na benzetilmişti.