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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile Mıhlı Şelalesi’nde! Deren Talu bikinisiyle dikkat çekti...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile Altınoluk' tatilinde... Altınoluk çevresinde bulunan Mıhlı Şelalesi'ni ziyaret eden Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz, Instagram'dan paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Buz gibi suyun içinde serinlerken çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Deren Talu, bikinisi ile dikkat çekti.

14.08.2020 17:32 - Son Güncelleme: 14.08.2020 17:53
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile Mıhlı Şelalesi’nde! Deren Talu bikinisiyle dikkat çekti...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile tatile devam ediyor. Son olarak Altınoluk çevresini tercih eden ikili, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile Mıhlı Şelalesi’nde! Deren Talu bikinisiyle dikkat çekti...

Buz gibi suyun tadını çıkartarak serinleyen genç oyuncu, siyah bikinisiyle çekilmiş karelerini Instagram'da paylaştı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile Mıhlı Şelalesi’nde! Deren Talu bikinisiyle dikkat çekti...

Baran Tınaz da sevgilisi gibi tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. 23 yaşındaki güzelin takipçileri, "Sevgililer tatilde" şeklinde yorumlarda bulundu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile Mıhlı Şelalesi’nde! Deren Talu bikinisiyle dikkat çekti...

Bikinili fotoğraflarıyla dikkat çeken Deren Talu'nun boyu merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile Mıhlı Şelalesi’nde! Deren Talu bikinisiyle dikkat çekti...

SİNEM KOBAL - 171 CM

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