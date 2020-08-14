Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile Mıhlı Şelalesi’nde! Deren Talu bikinisiyle dikkat çekti...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile Altınoluk' tatilinde... Altınoluk çevresinde bulunan Mıhlı Şelalesi'ni ziyaret eden Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz, Instagram'dan paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Buz gibi suyun içinde serinlerken çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Deren Talu, bikinisi ile dikkat çekti.
14.08.2020 17:32
- Son Güncelleme: 14.08.2020 17:53
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