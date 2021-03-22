Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti. Atv'nin sıra dışı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Akıncı da Didem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Deren Talu, Instagram'da siyah mini elbise ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya, 'yine çok havalı', 'tam bir afet' yorumları yapıldı. Uzun boyu ve asil duruşu ile dikkat çeken Deren Talu'nun güzelliği hayran bıraktı...

22.03.2021 17:27 - Son Güncelleme: 22.03.2021 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





