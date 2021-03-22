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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti. Atv'nin sıra dışı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Akıncı da Didem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Deren Talu, Instagram'da siyah mini elbise ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya, 'yine çok havalı', 'tam bir afet' yorumları yapıldı. Uzun boyu ve asil duruşu ile dikkat çeken Deren Talu'nun güzelliği hayran bıraktı...

22.03.2021 17:27 - Son Güncelleme: 22.03.2021 17:34
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Instagram'da takipçilerinin karşısına çıkan Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti...

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da Didem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan genç yetenek Deren Talu, siyah mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle sosyal medya gündeminde yerini alan 24 yaşındaki Deren Talu'nun boyu merak konusu oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti

İşte başta Deren Talu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti

AFRA SARAÇOĞLU BOY - 170 CM

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Siyah minisiyle Deren Talu 'tam bir afet' dedirtti

ASLIHAN KARALAR -178 CM