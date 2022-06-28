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Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu alevler havada uçuştu! İlk yorum anneden...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu alevler havada uçuştu! İlk yorum anneden...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi, ortalığı kasıp kavurdu. Beran Tınaz ile aşk yaşayan Defne'nin büyük kızı Deren Talı Instagram'da peş peşe yayınladığı fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren Deren Talu'ya ilk yorum yapan isim annesi oldu.

28.06.2022 16:48 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:48
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu alevler havada uçuştu! İlk yorum anneden...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu. Alevli emojilerin yapıldığı karelere ilk yorum anne Defne'den geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu alevler havada uçuştu! İlk yorum anneden...

25 yaşındaki Deren Talu Instagram'dan paylaştığı bikinili fotoğraflarla kısa sürede gündem oldu.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu alevler havada uçuştu! İlk yorum anneden...

İşte katalog çekimi için kamera karşısına geçen Deren Talu'nun çok konuşulan kareleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu alevler havada uçuştu! İlk yorum anneden...

DEREN TALU

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı olan Deren Talu uzun boyu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu alevler havada uçuştu! İlk yorum anneden...

Üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta alan ve manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.8 Haz 2022

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