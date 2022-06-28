Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu alevler havada uçuştu! İlk yorum anneden...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi, ortalığı kasıp kavurdu. Beran Tınaz ile aşk yaşayan Defne'nin büyük kızı Deren Talı Instagram'da peş peşe yayınladığı fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren Deren Talu'ya ilk yorum yapan isim annesi oldu.
28.06.2022 16:48 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu. Alevli emojilerin yapıldığı karelere ilk yorum anne Defne'den geldi.
DEREN TALU
Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı olan Deren Talu uzun boyu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.