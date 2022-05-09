Defne Samyeli’nin büyük kızına bakın! Deren Talu sevgilisinin kucağında verdiği pozla yıldönümlerini kutladı! Kumsal pozları olay oldu
Defne Samyeli'nin büyük kızına bakın! Defne Samyeli'nin 1995'te nikah masasına oturduğu ve 2011 yılında boşandığı Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Deren Talu, iki yıl önce Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tınaz ile mutlu bir birliktelik sürdüren Talu, sosyal medya hesabında yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncu, sevgilisi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü çifte mutluluklar dilerken Talu'nun sevgilisinin kucağında verdiği kumsal pozu dikkat çekti. İşte Deren Talu'nun o paylaşımı...
09.05.2022 21:03 - Son Güncelleme: 09.05.2022 21:03
Defne Samyeli, 1995'te nikah masasına oturduğu Eren Talu ile 2011 yılında boşandı. Samyeli'nin bu evlilikten Derin ve Deren adında iki kız evladı oldu.
Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, meslek olarak oyunculuğu tercih ederek annesinin izinden gitti. Genç oyuncu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da en az annesi kadar konuşulmayı başardı.
İki yıl önce Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açan Talu, sosyal medya hesabında sevgilisiyle birlikteliklerinin yıldönümüne özel paylaşımda bulundu ve yine adından söz ettirdi.