Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu streç pantolonu ve derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Salına salına yürüdü ortalık yıkıldı
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu streç pantolonu ve derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, bir marka için objektif karşısına geçti. Streç pantolonu ve derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Talu, kamera arkasını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Uzun bacakları ve fit haliyle dikkat çeken Talu'nun paylaşımı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gördü. İşte Deren Talu'nun kamera arkası görüntüleri...
22.03.2022 00:50 - Son Güncelleme: 22.03.2022 00:50
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, bir marka için objektif karşısına geçti.
Streç pantolonu ve derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Talu, iddialı siyah kombiniyle dikkat çekti.