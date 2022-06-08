Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi sosyal medyayı ikiye böldü! “Vücut şov”
Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı. Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli'nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü. Konserin bir kısmında eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısının beğendiği bir kısmın ise eleştirdiği Samyeli'nin fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı ikiye bölen iddialı sahne kıyafeti...
08.06.2022 00:01 - Son Güncelleme: 08.06.2022 00:13
Defne Samyeli, spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyerek bu alanlardaki yeteneklerini de gözler önüne serdi.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Defne Samyeli'nin konser görüntülerini beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.