Defne Samyeli sahnede başka sokakta bambaşka! 49’luk Defne’ye bakın iddialı tarzıyla yıkıp geçti! Ortalığın tozunu attırdı
Defne Samyeli sahnede başka sokakta bambaşka! Sahnede giydiği iddialı kostümlerle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, bu kez sokak stiliyle adından söz ettirdi. Birbirinden farklı tarzdaki parçaları bir araya getiren 49 yaşındaki ünlü isim hem fit hali hem de iddialı tarzıyla çok konuşuldu. Siyah derin göğüs dekolteli büstiyeri ile dikkat çeken Samyeli, art arda yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan sokak stili...
23.03.2022 19:01 - Son Güncelleme: 23.03.2022 19:01
Spikerliği bırakarak kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Defne Samyeli, sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.