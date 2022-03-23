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Defne Samyeli sahnede başka sokakta bambaşka! 49’luk Defne’ye bakın iddialı tarzıyla yıkıp geçti! Ortalığın tozunu attırdı

Defne Samyeli sahnede başka sokakta bambaşka! Sahnede giydiği iddialı kostümlerle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, bu kez sokak stiliyle adından söz ettirdi. Birbirinden farklı tarzdaki parçaları bir araya getiren 49 yaşındaki ünlü isim hem fit hali hem de iddialı tarzıyla çok konuşuldu. Siyah derin göğüs dekolteli büstiyeri ile dikkat çeken Samyeli, art arda yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan sokak stili...

23.03.2022 19:01 - Son Güncelleme: 23.03.2022 19:01
Defne Samyeli sahnede başka sokakta bambaşka! 49’luk Defne’ye bakın iddialı tarzıyla yıkıp geçti! Ortalığın tozunu attırdı

Spikerliği bırakarak kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Defne Samyeli, sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Defne Samyeli sahnede başka sokakta bambaşka! 49’luk Defne’ye bakın iddialı tarzıyla yıkıp geçti! Ortalığın tozunu attırdı

Ünlü şarkıcı, bu kez sokak stiliyle çok konuşuldu. Birbirinden farklı tarzdaki parçaları bir araya getiren 49 yaşındaki Samyeli, sokakta verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Defne Samyeli sahnede başka sokakta bambaşka! 49’luk Defne’ye bakın iddialı tarzıyla yıkıp geçti! Ortalığın tozunu attırdı

Samyeli'nin derin göğüs dekolteli siyah büstiyeri ile verdiği iddialı pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Defne Samyeli sahnede başka sokakta bambaşka! 49’luk Defne’ye bakın iddialı tarzıyla yıkıp geçti! Ortalığın tozunu attırdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Defne Samyeli sahnede başka sokakta bambaşka! 49’luk Defne’ye bakın iddialı tarzıyla yıkıp geçti! Ortalığın tozunu attırdı

Fit haliyle dikkat çeken Samyeli için "Kim der 49 yaşında", "20'lik kızları cebinden çıkarır" gibi yorumlar yapıldı.

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