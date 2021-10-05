Defne Samyeli ortalığı yaktı kavurdu genç kızlara taş çıkarttı! Transparan elbisesi ile sosyal medyayı salladı fit hali çok konuşuldu
Defne Samyeli ortalığı yaktı kavurdu genç kızlara taş çıkarttı! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Samyeli son olarak yakalandığı koronavirüs ile hayranlarını korkutmuştu. Eski sağlığına kavuşan Samyeli, uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Konser için siyah transparan bir elbise tercih eden Samyeli, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Fit hali ile takipçilerinden tam not alan ünlü şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Samyeli'ne, "Genç kızlara taş çıkartır" yorumu yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan o pozu...
05.10.2021 00:06
- Son Güncelleme: 05.10.2021 00:06
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Defne Samyeli'nin fit hali dikkat çekti.