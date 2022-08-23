Defne Samyeli o görüntüleri ilk kez paylaştı! Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Defne sosyal medyaya damga vurdu
Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ile şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, sözlerini Sibel Algan'ın yazdığı, müziğini Sezen Aksu'nun yaptığı, düzenlemesini ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği yeni şarkısı Abidin için geri sayıma başladı. Samyeli, heyecanlı bekleyiş öncesi klibinin tanıtımını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Samyeli'nin o görüntüleri, sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Defne Samyeli'nin klibinden ilk görüntüler...
23.08.2022 23:10 - Son Güncelleme: 23.08.2022 23:54
1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü seçilen Defne Samyeli, ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisi elendikten sonra Defne Samyeli üçüncülük tacını giydi.
DEFNE SAMYELİ İDDALI KLİBİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI | VİDEO
Müziğe ve tiyatroya ilgisi olan Defne Samyeli, bu alanlarda eğitim aldıktan sonra kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekledi.