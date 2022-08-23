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Haberler Magazin Defne Samyeli o görüntüleri ilk kez paylaştı! Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Defne sosyal medyaya damga vurdu

Defne Samyeli o görüntüleri ilk kez paylaştı! Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Defne sosyal medyaya damga vurdu

Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ile şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, sözlerini Sibel Algan'ın yazdığı, müziğini Sezen Aksu'nun yaptığı, düzenlemesini ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği yeni şarkısı Abidin için geri sayıma başladı. Samyeli, heyecanlı bekleyiş öncesi klibinin tanıtımını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Samyeli'nin o görüntüleri, sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Defne Samyeli'nin klibinden ilk görüntüler...

23.08.2022 23:10 - Son Güncelleme: 23.08.2022 23:54
Defne Samyeli o görüntüleri ilk kez paylaştı! Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Defne sosyal medyaya damga vurdu

1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü seçilen Defne Samyeli, ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisi elendikten sonra Defne Samyeli üçüncülük tacını giydi.

DEFNE SAMYELİ İDDALI KLİBİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI | VİDEO

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Defne Samyeli o görüntüleri ilk kez paylaştı! Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Defne sosyal medyaya damga vurdu

Ardından çeşitli programlarda sunuculuk yapmaya başlayan Samyeli, Ümit Aktan ile beraber sunduğu sabah programı "İyi Günler Türkiye" ile popülerliği arttırdı.

Defne Samyeli o görüntüleri ilk kez paylaştı! Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Defne sosyal medyaya damga vurdu

İlerleyen yıllarda haber spikerliğine geçiş yapan Samyeli, Kanal D ve Show TV gibi kanallarla çalıştı.

Defne Samyeli o görüntüleri ilk kez paylaştı! Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Defne sosyal medyaya damga vurdu

Müziğe ve tiyatroya ilgisi olan Defne Samyeli, bu alanlarda eğitim aldıktan sonra kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekledi.

Defne Samyeli o görüntüleri ilk kez paylaştı! Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Defne sosyal medyaya damga vurdu

Şimdilerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ünlü isim, sözlerini Sibel Algan'ın yazdığı, müziğini Sezen Aksu'nun yaptığı, düzenlemesini ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği yeni şarkısı Abidin için geri sayıma başladı.

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