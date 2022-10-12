Defne Samyeli leopar desenli tarzıyla olay oldu! Herkes onu konuştu! “Kim der iki çocuk annesi diye” Üstünün yarısını kapatıp...
Sunuculuk kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen ünlü isim Defne Samyeli, son günlerde sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise iddialı ev haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Leopar desenli tarzıyla kamera karşısına geçen Samyeli, kısa sürede gündem oldu. Takipçilerinin yorum yağmuruna tuttuğu Samyeli için "Kim der iki çocuk annesi diye" ifadeleri kullanıldı. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...
12.10.2022 19:05 - Son Güncelleme: 12.10.2022 19:05
Sunuculukla başlayan kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.