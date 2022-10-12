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Haberler Magazin Defne Samyeli leopar desenli tarzıyla olay oldu! Herkes onu konuştu! “Kim der iki çocuk annesi diye” Üstünün yarısını kapatıp...

Defne Samyeli leopar desenli tarzıyla olay oldu! Herkes onu konuştu! “Kim der iki çocuk annesi diye” Üstünün yarısını kapatıp...

Sunuculuk kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen ünlü isim Defne Samyeli, son günlerde sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise iddialı ev haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Leopar desenli tarzıyla kamera karşısına geçen Samyeli, kısa sürede gündem oldu. Takipçilerinin yorum yağmuruna tuttuğu Samyeli için "Kim der iki çocuk annesi diye" ifadeleri kullanıldı. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...

12.10.2022 19:05 - Son Güncelleme: 12.10.2022 19:05
Defne Samyeli leopar desenli tarzıyla olay oldu! Herkes onu konuştu! “Kim der iki çocuk annesi diye” Üstünün yarısını kapatıp...

Sunuculukla başlayan kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Defne Samyeli leopar desenli tarzıyla olay oldu! Herkes onu konuştu! “Kim der iki çocuk annesi diye” Üstünün yarısını kapatıp...

Son zamanlarda şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Samyeli, özellikle sahne kostümleriyle çok konuşuldu.

Defne Samyeli leopar desenli tarzıyla olay oldu! Herkes onu konuştu! “Kim der iki çocuk annesi diye” Üstünün yarısını kapatıp...

Ünlü şarkıcı, şimdi ise iddialı ev haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Defne Samyeli leopar desenli tarzıyla olay oldu! Herkes onu konuştu! “Kim der iki çocuk annesi diye” Üstünün yarısını kapatıp...

Samyeli, leopar desenli takımıyla verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli leopar desenli tarzıyla olay oldu! Herkes onu konuştu! “Kim der iki çocuk annesi diye” Üstünün yarısını kapatıp...

Kısa sürede gündem olan şarkıcı, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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