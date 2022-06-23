Vav TV İzle
Haberler Magazin Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Sonrasında mini şortuyla boydan boya paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Sonrasında mini şortuyla boydan boya paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Tatil için Çeşme Alaçatı'ya giden ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla kısa sürede gündem oldu. Tatilden art arda paylaşımlarda bulunan Samyeli, ilk olarak leopar desenli bikinisi ile yakın çekim verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcı, daha sonra ise sarı bikinisinin altına giydiği mini şortuyla boy gösterdi. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan tatil pozları...

23.06.2022 01:43 - Son Güncelleme: 23.06.2022 01:43
Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Sonrasında mini şortuyla boydan boya paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Sonrasında mini şortuyla boydan boya paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Tatil için Çeşme Alaçatı'ya giden Samyeli, burada verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Sonrasında mini şortuyla boydan boya paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Samyeli, ilk olarak leopar desenli bikinisi ile yakın çekim verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Sonrasında mini şortuyla boydan boya paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Şarkıcı, daha sonra ise sarı bikinisinin altına giydiği mini şortuyla boy gösterdi.

Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Sonrasında mini şortuyla boydan boya paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Peş peşe bikinili pozlarını yayınlayan Defne Samyeli'nin git hali de dikkat çekti.

SON DAKİKA