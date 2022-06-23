Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Sonrasında mini şortuyla boydan boya paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Tatil için Çeşme Alaçatı'ya giden ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla kısa sürede gündem oldu. Tatilden art arda paylaşımlarda bulunan Samyeli, ilk olarak leopar desenli bikinisi ile yakın çekim verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcı, daha sonra ise sarı bikinisinin altına giydiği mini şortuyla boy gösterdi. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan tatil pozları...
23.06.2022 01:43 - Son Güncelleme: 23.06.2022 01:43
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla adından söz ettirdi.