Defne Samyeli kızlarını yanına aldı 50’nci yaş pozunu verdi! Doğum günü kızı iddialı tarzıyla olay oldu! Deren Talu ile Derin Talu’yla...
Defne Samyeli kızlarını yanına aldı 50'nci yaş pozunu verdi! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, 50'nci yaş gününü yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon ile kutladı. Partide tüy detaylı mini bir elbise tercih eden Samyeli'nin yaş gününde verdiği pozlar sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcının özellikle Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Deren Talu ve Derin Talu'yla verdiği poz çok beğenildi. İşte Defne Samyeli 50. yaş pozları...
06.07.2022 01:45 - Son Güncelleme: 06.07.2022 01:47
Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, hem yaptığı işlerle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü şarkıcının özellikle Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Deren Talu ve Derin Talu'yla verdiği poz çok beğenildi.