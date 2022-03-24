Defne Samyeli kırmızılar içinde paylaştı! Vücudunu zincirle saran Defne ağızları açık bıraktı! Derin dekolteli pozları ortalığı salladı
Defne Samyeli kırmızılar içinde paylaştı! Spikerliği bırakarak kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam eden Defne Samyeli, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Attığı her adımla adından söz ettiren ve özellikle tercih ettiği sahne kostümleriyle magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı, son giydiği elbiseyle yine çok konuşuldu. Derin sırt ve bacak dekolteli kırmızı elbisesini zincirlerle tamamlayan Samyeli, fit hali ve iddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
24.03.2022 18:25 - Son Güncelleme: 24.03.2022 18:34
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve giyim tarzıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.