Defne Samyeli kalçasına kadar açtı sahne şovu yine ortalığı yıktı geçti! Olay dekolte arkasını dönünce ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı
Defne Samyeli kalçasına kadar açtı, sahne şovu yine ortalığı yıktı geçti! Arkasını dönünce olay dekolte ortaya çıktı, Defne'yi gören dönüp bir daha baktı... Eski haber spikeri Defne Samyeli şarkıcılık kariyerinde ilerliyor. Ünlü isim, sahne kostümleriyle sık sık gündeme geliyor. 2 çocuk annesi Defne, son olarak Ortaköy'de sahne aldığı mekanda yeşil renk bir kıyafet tercih etti. Düşük bel modasına uyan Defne Samyeli'nin dekoltesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
01.04.2022 12:09 - Son Güncelleme: 01.04.2022 12:09
Defne Samyeli kalçasına kadar açtı sahne şovu yine ortalığı yıktı geçti! Olay dekolte arkasını dönünce ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı...
Bu açıklamasının ardından Ortaköy'de sahne alan Defne Samyeli yine iddialı bir seçim yaptı. Düşük bel modasına uyan Defne Samyeli yarım büstiyeriyle dikkat çekti.
Defne Samyeli bu sefer sırt dekoltesi tercih etti. Sahnede arkasını dönen ünlü Defne Samyeli bu fotoğrafları sosyal medya hesabından da takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli'nin boyu merak konusu oldu.