Defne Samyeli havuz pozlarıyla kızları Altın Kelebek kareleri ile sosyal medyayı salladı! İşte yorum yağmuruna tutulan Defne ve kızları...
Defne Samyeli havuz pozlarıyla kızları Altın Kelebek kareleri ile sosyal medyayı salladı! Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık paylaşımları ile adından söz ettiren Defne Samyeli, siyah bikinisiyle peş peşe fotoğraf paylaştı. Yurt dışı tatilinde olan Defne keyif yaptığı sırada kızları Derin ve Deren Talu Altın Kelebek Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Defne Samyeli ve kızlarından gelen pozlara bakın...
07.12.2021 12:38
- Son Güncelleme: 07.12.2021 12:38
Defne Samyeli havuz pozlarıyla kızları Altın Kelebek kareleri ile sosyal medyayı salladı! İşte yorum yağmuruna tutulan Defne ve kızlarının çok konuşulan fotoğrafı...
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, Instagram pozlarıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Son dönemde yurt dışında stres atan ve tatil yapan Samyeli, Altın Kelebek Ödülleri için de dönüş yapmadı.
Tatiline devam eden Samyeli'nin yerine kızları Derin ve Deren Talu, kırmızı halıda boy gösterdi. Defne ise o saatlerde havuz kenarındaydı.
Tatil fotoğrafları ile dikkat çeken Defne Samyeli'nin yaşı merak konusu oldu. İşte başta Defne olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...