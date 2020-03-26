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Defne Samyeli gecenin bir yarısı öyle bir şey yaptı ki, görenler şoke oldu! 'Cem Yılmaz'ın helvasını kavurdu'

Defne Samyeli Instagram'dan gecenin bir vakti yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Cem Yılmaz ile evlenecekleri beklenirken gelen ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ardından Cem ile Serenay'ın birlikteliği ortalığı iyice karıştırmıştı. Aldatıldığını kabul eden 48 yaşındaki Samyeli, koronavirüs günlerinde evden çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'daki villasının kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından icraya verildiği iddia edilen Samyeli, Kemerburgaz'daki evinden gece yarısı yaptığı paylaşımla 'Cem Yılmaz'ın helvasını kavurdu' dedirtti.

26.03.2020 11:11 - Son Güncelleme: 26.03.2020 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





