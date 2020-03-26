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Defne Samyeli gecenin bir yarısı öyle bir şey yaptı ki, görenler şoke oldu! 'Cem Yılmaz'ın helvasını kavurdu'

Defne Samyeli Instagram'dan gecenin bir vakti yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Cem Yılmaz ile evlenecekleri beklenirken gelen ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ardından Cem ile Serenay'ın birlikteliği ortalığı iyice karıştırmıştı. Aldatıldığını kabul eden 48 yaşındaki Samyeli, koronavirüs günlerinde evden çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'daki villasının kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından icraya verildiği iddia edilen Samyeli, Kemerburgaz'daki evinden gece yarısı yaptığı paylaşımla 'Cem Yılmaz'ın helvasını kavurdu' dedirtti.

26.03.2020 11:11 - Son Güncelleme: 26.03.2020 11:35
Defne Samyeli gecenin bir yarısı öyle bir şey yaptı ki, görenler şoke oldu! 'Cem Yılmaz'ın helvasını kavurdu'

Defne Samyeli, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiriyor. Kemerburgaz'daki evinden dışarı çıkmayan Defne Samyeli, gece yarısı irmik helvası yaptığı kareleri takipçileriyle paylaştı. Samyeli'nin paylaşımını görenler, 'Cem'in helvasını kavurdu' dedi...

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Defne Samyeli gecenin bir yarısı öyle bir şey yaptı ki, görenler şoke oldu! 'Cem Yılmaz'ın helvasını kavurdu'

VİLLASINDAN DIŞARI ÇIKMIYOR

Defne Samyeli, koronavirüs salgınının ardından Kemerburgaz'daki villasından dışarı çıkmamaya başladı.

Defne Samyeli gecenin bir yarısı öyle bir şey yaptı ki, görenler şoke oldu! 'Cem Yılmaz'ın helvasını kavurdu'

Fit vücuduyla dikkat çeken ve düzenli olarak spor yapan 48 yaşındaki Defne Samyeli, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Defne Samyeli gecenin bir yarısı öyle bir şey yaptı ki, görenler şoke oldu! 'Cem Yılmaz'ın helvasını kavurdu'

Günlerini evinde geçiren Samyeli, gece yarısı irmik helvası yaptığı kareleri Instagram'dan paylaştı. Defne Samyeli paylaşımına, "Korona geceleri. Talep üzerine gece yarısı irmik helvası" notunu yazdı.

Defne Samyeli gecenin bir yarısı öyle bir şey yaptı ki, görenler şoke oldu! 'Cem Yılmaz'ın helvasını kavurdu'

DEFNE SAMYELİ - CEM YILMAZ

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