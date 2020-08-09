Defne Samyeli eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile yemekte! Sürpriz ikili aşk mı yaşıyor?

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Samyeli, "İyi bayramlar sizlere. Yaz şahane geçiyor. Her şey çok güzel. Konserler başlıyor, o yüzden keyfim çok yerinde. Çalışmak iyi bir şey. Yeni bir diziyle dönüyorum. Televizyonda yeni bir iş olacak. Hem dizi, hem televizyon programı hem de konserler derken bu sene çok çalışacağım gibi gözüküyor" dedi.

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