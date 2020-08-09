Defne Samyeli eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile yemekte! Sürpriz ikili aşk mı yaşıyor?
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'nin, arkadaş grubuyla birlikte bir akşam yemeğinde bir araya geldiği iddia edildi. İddiaya göre ikili samimi tavırları ile dikkat çekti. Yan yana oturan sürpriz ikilinin konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yapacağı açıklama merak konusu olurken, Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'la ilgili verdiği yanıt akıllara geldi.
Defne Samyeli son olarak Cem Yılmaz'la birlikteydi. İkili ayrıldıktan sonra Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yla yeni bir aşka yelken açmıştı. İddiaya göre eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli, önceki akşam Marmaris-Söğüt'te hizmet veren bir restorandaydı. Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan iki ünlü isim, mekanda yan yana oturdu.
Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Samyeli, "İyi bayramlar sizlere. Yaz şahane geçiyor. Her şey çok güzel. Konserler başlıyor, o yüzden keyfim çok yerinde. Çalışmak iyi bir şey. Yeni bir diziyle dönüyorum. Televizyonda yeni bir iş olacak. Hem dizi, hem televizyon programı hem de konserler derken bu sene çok çalışacağım gibi gözüküyor" dedi.
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