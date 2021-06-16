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Defne Samyeli dediğini yaptı mayo ve bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 49'luk Defne'den olay pozlar!

Defne Samyeli dediğini yaptı bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Yoğun geçen sezonun ardından Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya'da açtı. Kızları Derin ve Deren Talu ile denize girip güneşlenen ünlü isim paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 2 çocuk annesi geçtiğimiz gün, 'iş bitti şimdi spor tatil ve eğlence' notuyla bikinili pozların sinyalini zaten vermişti. İşte 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin arka arkaya paylaştığı bikinili pozlar...

16.06.2021 14:44 - Son Güncelleme: 16.06.2021 14:52
Defne Samyeli dediğini yaptı bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 49'luk Defne'den olay pozlar!

49'LUK DEFNE'DEN OLAY POZLAR!

Defne Samyeli dediğini yaptı bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli dediğini yaptı bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 49'luk Defne'den olay pozlar!

Yoğun geçen sezonun ardından Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya'da açtı.

Defne Samyeli dediğini yaptı bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 49'luk Defne'den olay pozlar!

Önce pembe mayosuyla sonra da bikisi ile poz veren Samyeli adeta kas şovu yaptı.

Defne Samyeli dediğini yaptı bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 49'luk Defne'den olay pozlar!

KALÇA PROTEZİ Mİ YAPTIRDI?

Defne Samyeli'nin paylaşımındaki kalça kıvrımı meraklı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Defne Samyeli dediğini yaptı bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 49'luk Defne'den olay pozlar!

Bazı sosyal medya kullanıcıları Samyeli'nin kalça protezi yaptırdığını iddia etti.