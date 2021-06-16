Defne Samyeli dediğini yaptı mayo ve bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 49'luk Defne'den olay pozlar!

Defne Samyeli dediğini yaptı bikinili tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Yoğun geçen sezonun ardından Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya'da açtı. Kızları Derin ve Deren Talu ile denize girip güneşlenen ünlü isim paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 2 çocuk annesi geçtiğimiz gün, 'iş bitti şimdi spor tatil ve eğlence' notuyla bikinili pozların sinyalini zaten vermişti. İşte 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin arka arkaya paylaştığı bikinili pozlar...

16.06.2021 14:44 - Son Güncelleme: 16.06.2021 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





