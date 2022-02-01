Defne Samyeli daracık taytıyla sosyal medyayı yıktı geçti! 50’sine merdiven dayayan Defne’ye bakın en cesur haliyle yaktı kavurdu
Defne Samyeli daracık taytıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, son yayınladığı pozlarla yine gündem oldu. Daracık taytı ve göbek açık üstüyle ayna karşısında poz veren Samyeli, verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. En cesur haliyle kamera karşısına çıkan Samyeli'nin fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan o pozları...
01.02.2022 01:18
- Son Güncelleme: 01.02.2022 01:18
Sunuculuk kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.