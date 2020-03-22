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Defne Samyeli Cem Yılmaz'dan sonra... Şoke eden olay!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini aldattığını kabul eden açıklamalarıyla magazin gündeminde epey yer etmişti. Evlenecekleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan Cem Defne ikilisinden sonra Defne Samyeli, Kaan Sekban ile görüntülenmiş aralarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Samyeli, ünlü komedyenin eski bir arkadaşı olduğunu söyleyerek konuyu kapatmıştı. Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre 48 yaşındaki Defne Samyeli, ev kirasını ödeyemediği gerekçesi ile mahkemelik oldu. Kısa sürede konuya açıklık getiren iki çocuk annesi Samyeli bakın neler söyledi...

22.03.2020 15:53 - Son Güncelleme: 22.03.2020 15:53
Defne Samyeli Cem Yılmaz'dan sonra... Şoke eden olay!

Defne Samyeli'nin başı derde girdi. Cem Yılmaz ile evleneceği beklenirken ayrılık yaşayan Samyeli, serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın hayatına girmesi ile ihanet iddialarına verdiği, "Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün" sözleri ile günlerce konuşulmuştu.

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Defne Samyeli Cem Yılmaz'dan sonra... Şoke eden olay!

Kemerburgaz'da oturan Samyeli'ne oturduğu villanın sahibinin icra davası açtığı öğrenildi. İstanbul 17. İcra Mahkemesi'ne başvuran ev sahibi, ünlü şarkıcının son birkaç aydır kirasını ödemediğini belirtti. Samyeli ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Defne Samyeli Cem Yılmaz'dan sonra... Şoke eden olay!

DEFNE SAMYELİ'NİN AÇIKLAMASI

"Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum."

Defne Samyeli Cem Yılmaz'dan sonra... Şoke eden olay!
Defne Samyeli Cem Yılmaz'dan sonra... Şoke eden olay!

Geçtiğimiz Kasım ayında ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına alan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti 'ev'lenmeye karar verdi.

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