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Defne Samyeli Cem Yılmaz'dan sonra... Şoke eden olay!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini aldattığını kabul eden açıklamalarıyla magazin gündeminde epey yer etmişti. Evlenecekleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan Cem Defne ikilisinden sonra Defne Samyeli, Kaan Sekban ile görüntülenmiş aralarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Samyeli, ünlü komedyenin eski bir arkadaşı olduğunu söyleyerek konuyu kapatmıştı. Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre 48 yaşındaki Defne Samyeli, ev kirasını ödeyemediği gerekçesi ile mahkemelik oldu. Kısa sürede konuya açıklık getiren iki çocuk annesi Samyeli bakın neler söyledi...

22.03.2020 15:53 - Son Güncelleme: 22.03.2020 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





