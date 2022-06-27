Defne Samyeli bordo bikinisiyle boydan paylaştı! 49'luk Defne fiziğiyle dosta düşmana meydan okudu! Alevler, kalpler, nazarlıklar...
Tatil için Çeşme Alaçatı'ya giden ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla kısa sürede gündem oldu. Tatilden art arda paylaşımlarda bulunan Samyeli son olarak bordo bikinisiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Defne Samyeli'nin pozuna başta kızı Deren Talu'dan olmak üzere, binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan tatil pozu...
27.06.2022 09:13 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:13
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin başını döndürmeye devam ediyor.
49 yaşındaki güzel oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.
BİKİNİLİ POZUYLA YAŞITLARINA MEYDAN OKUDU
Her fotoğrafıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu Defne Samyeli, paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.