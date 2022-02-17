Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne'yi gören dönüp bir daha bakıyor
Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne'yi gören dönüp bir daha bakıyor... Göğüs ve bacak dekoltesiyle sık sık sosyal medyada boy gösteren Defne bir kez daha sınırları zorladı... Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Derin ve Deren adında iki kız evlada sahip olan Defne Samyeli'nin banyodan verdiği ayna karşısındaki pozları yorum yağmuruna tutuldu.
17.02.2022 16:52 - Son Güncelleme: 17.02.2022 16:56
Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne'yi gören dönüp bir daha bakıyor...