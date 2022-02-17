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Haberler Magazin Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne'yi gören dönüp bir daha bakıyor

Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne'yi gören dönüp bir daha bakıyor

Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne'yi gören dönüp bir daha bakıyor... Göğüs ve bacak dekoltesiyle sık sık sosyal medyada boy gösteren Defne bir kez daha sınırları zorladı... Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Derin ve Deren adında iki kız evlada sahip olan Defne Samyeli'nin banyodan verdiği ayna karşısındaki pozları yorum yağmuruna tutuldu.

17.02.2022 16:52 - Son Güncelleme: 17.02.2022 16:56
Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne’yi gören dönüp bir daha bakıyor

Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne'yi gören dönüp bir daha bakıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne’yi gören dönüp bir daha bakıyor

Geçtiğimiz gün kasığına kadar açtığı karelerini yayınlayan Defne bir kez daha sosyal medya gündeminde.

Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne’yi gören dönüp bir daha bakıyor

Sık sık göğüs ve bacak dekoltesiyle boy gösteren Defne'den sınırları zorlayan kareler peş peşe geldi.

Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne’yi gören dönüp bir daha bakıyor

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık dikkat çeken Defne Samyeli bu karelerle adından söz ettirdi.

Defne Samyeli banyodan paylaştı ayna karşısındaki kareleri olay! 49 yaşındaki Defne’yi gören dönüp bir daha bakıyor

49 yaşındaki 2 çocuk annesi Defne'yi görenler dönüp bir daha baktı. Bu kes fotoğraflarına sınırlama yapmayan Defne'ye adeta yorum yağdı.

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