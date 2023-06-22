Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden tam 12 yıl geçti! O zamanlar 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz liseli oldu işte son hali
2011 yılında Kerem Altan'ın evinde ölü bulunan Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Vefat ettiğinde henüz 35 yaşında olan Foster, ardından o dönem 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz'ı bıraktı. Baba Yasin Solmaz, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu ile bizzat kendisi ilgilendi. 13 yaşındaki Can Kılıç Solmaz liseli oldu. Son hali ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
22.06.2023 11:20 - Son Güncelleme: 22.06.2023 11:38
Annesi Defne Joy Foster vefat ettiğinde henüz 2 yaşında olan Can Kılıç Olmaz liseli oldu. İşte detaylar...
Defne Joy Foster 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan'da Kerem Altan'ın evinde ölü bir şekilde bulundu. Şüpheli ölümün ardından 2014 yılında çıkan adli tıp raporunda ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadesi yer almıştı.
CAN LİSELİ OLUYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz'ın ikinci evliliğini yaptığı Beyza Dankal Solmaz, Can Kılıç Solmaz'ın mezuniyet fotoğraflarını paylaştı ve "Şu an dünyanın en gururlu annesi olabilirim. Bir an bile vazgeçmedim. Bekle bizi Lise…" mesajını paylaştı.