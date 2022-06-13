Defne Joy Foster'ın oğlu Can'a bakın, babası paylaştı görenler 'annesinin kopyası' diyor! 2011'de Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuştu
Defne Joy Foster'ın oğlu Can'a bakın, babası paylaştı görenler 'annesinin kopyası' diyor! 2011'de Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuştu Defne Joy Foster... Ölümü ile herkesi kahreden ünlü oyuncu 35 yaşında aramızdan ayrıldı ve geride 2 yaşında bir erkek evlat bıraktı... Can Kılıç Solmaz büyüdü, kocaman oldu. Baba Yasin Solmaz, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu ile bizzat kendisi ilgilendi. 13 yaşındaki Can Kılıç Solmaz, babasına verdiği doğum günü pozlarıyla dikkat çekti. Can'ı görenler, "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" , "Annesinin ikizi gibi" yorumları yapıyor.
13.06.2022 12:20 - Son Güncelleme: 13.06.2022 12:29
"ANNESİNİN HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"
2011'de Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuştu... Defne Joy Foster'ın oğlu Can'a bakın! Babası paylaştı görenler 'annesinin kopyası' diyor!
Defne Joy Foster 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan'da Kerem Altan'ın evinde ölü bir şekilde bulundu. Şüpheli ölümün ardından 2014 yılında çıkan adli tıp raporunda ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadesi yer almıştı.